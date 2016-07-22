Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
iWPRSign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Williams’ Percent Range.
Fig.1. Indicador iWPRSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15725
iRSISign
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico RSI.ColorX2MA_Digit_HTF
Indicador ColorX2MA_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
ColorX2MA_Cloud_HTF
Indicador ColorX2MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorJFatl_Cloud
Indicador suavizado (ajustado) de tendência rápida JFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido.