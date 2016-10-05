und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iRSISign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 750
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators RSI.
in Abb.1. Der Indikator iRSISign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15721
Der Indikator ColorX2MA_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid
Der universelle glättende Mittelwert mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten.
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Williams’ Percent Range.ColorX2MA_Cloud_HTF
Der Indikator ColorX2MA_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.