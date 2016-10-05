Der Indikator ColorX2MA_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der universelle glättende Mittelwert mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten.