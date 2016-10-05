CodeBaseKategorien
Indikatoren

iRSISign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
750
(20)
iRSISign.mq5 (6.65 KB)
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators RSI.

in Abb.1. Der Indikator iRSISign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15721

