Indicador ColorX2MA_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.