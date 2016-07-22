Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iRSISign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1283
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico RSI.
Fig.1. Indicador iRSISign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15721
Indicador ColorX2MA_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid
Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Williams’ Percent Range.ColorX2MA_Cloud_HTF
Indicador ColorX2MA_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.