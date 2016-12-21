チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができる普遍的移動平均です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Digit指標です。

古典的なWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）に基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Cloud指標です。