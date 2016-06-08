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iRSISign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора RSI.
Рис.1. Индикатор iRSISign
Индикатор ColorX2MA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid
Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Williams’ Percent Range.ColorJFatl_Cloud
Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном.