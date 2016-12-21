無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorX2MA_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Digit指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはColorX2MA_Digit.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorX2MA_Digit_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15719
ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid
チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができる普遍的移動平均です。ColorX2MA_Cloud_Digit
