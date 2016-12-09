CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorX2MA_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
761
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
ColorX2MA_Cloud_Digit.mq5 (13.19 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Media móvil universal que colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo

Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Cloud_Digit

Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Cloud_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15701

ColorX2MA_Digit ColorX2MA_Digit

Media móvil universal que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

ColorX2MA_Cloud ColorX2MA_Cloud

Media móvil universal, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.

ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid

Media móvil universal que colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

ColorX2MA_Digit_HTF ColorX2MA_Digit_HTF

Indicador ColorX2MA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.