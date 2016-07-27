通用移动均线以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签, 以及显示这些截取数值的价格网格。

