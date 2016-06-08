Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.