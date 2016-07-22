Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.

Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.