Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Arbitrage Synthetic - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5786
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример советника, сравнивающего EURGBP с синтетическим эквивалентом и торгующего в сторону отставания котировок по логике треугольного арбитража. Отставание рассчитывается для каждой из валютных пар EURGBP, EURUSD, GBPUSD.
input int spread=35; // Spread deviations in points (between synthetic and base pair)
Для каждой пары задается отклонение в пунктах от ее синтетического эквивалента.
Ввиду того, что современные брокеры имеют качественное и быстрое котирование, такой простой арбитраж имеет низкую эффективность (или нулевую) в реальных условиях. Тем не менее, оригинальная стратегия может служить примером для создания ваших собственных, и вы можете экспериментировать.
Тестирование необходимо производить на реальных тиках. Пример настроек на скриншоте.
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI).Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.
Модификация индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - выделение цветом зон НАД уровнем UP и ПОД уровнем DOWN.Reduce_risks
MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера" (https://www.mql5.com/ru/articles/4233).