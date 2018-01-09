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Arbitrage Synthetic - эксперт для MetaTrader 5

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Пример советника, сравнивающего EURGBP с синтетическим эквивалентом и торгующего в сторону отставания котировок по логике треугольного арбитража. Отставание рассчитывается для каждой из валютных пар EURGBP, EURUSD, GBPUSD.

input int spread=35;     // Spread deviations in points (between synthetic and base pair)

Для каждой пары задается отклонение в пунктах от ее синтетического эквивалента.

Ввиду того, что современные брокеры имеют качественное и быстрое котирование, такой простой арбитраж имеет низкую эффективность (или нулевую) в реальных условиях. Тем не менее, оригинальная стратегия может служить примером для создания ваших собственных, и вы можете экспериментировать.

Тестирование необходимо производить на реальных тиках. Пример настроек на скриншоте.



SignalCCI BuyOrSell SignalCCI BuyOrSell

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI).

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

CCI Color Levels CCI Color Levels

Модификация индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - выделение цветом зон НАД уровнем UP и ПОД уровнем DOWN.

Reduce_risks Reduce_risks

MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера" (https://www.mql5.com/ru/articles/4233).