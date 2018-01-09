Пример советника, сравнивающего EURGBP с синтетическим эквивалентом и торгующего в сторону отставания котировок по логике треугольного арбитража. Отставание рассчитывается для каждой из валютных пар EURGBP, EURUSD, GBPUSD.

input int spread= 35 ;

Для каждой пары задается отклонение в пунктах от ее синтетического эквивалента.

Ввиду того, что современные брокеры имеют качественное и быстрое котирование, такой простой арбитраж имеет низкую эффективность (или нулевую) в реальных условиях. Тем не менее, оригинальная стратегия может служить примером для создания ваших собственных, и вы можете экспериментировать.

Тестирование необходимо производить на реальных тиках. Пример настроек на скриншоте.







