Ein Beispiel für einen Expert Advisor, der EURGBP mit einem synthetischen Äquivalent vergleicht und in Richtung einer Verzögerung der Notierungen nach einer originären Logik handelt (One-Leg-Arbitrage). Die Verzögerung wird für jedes Währungspaar berechnet: EURGBP, EURUSD, GBPUSD. 

input int spread=35;     // Größe des Spread in Points (zwischen den synthetischen und dem Basispaar)

Für jedes Paar wird eine Abweichung in Points von einem synthetischen Äquivalent und die minimale Zeitverzögerung (wie lange die Abweichung dauert) festgelegt.

Jetzt bieten Broker qualitativ hochwertige und schnelle Notierungen an, deshalb hat diese einfache Arbitrage eine niedrige (oder gar keine) Effizienz unter realen Bedingungen. Die ursprüngliche Strategie kann jedoch als Beispiel dienen, um eigene Strategien zu erstellen.

Die Prüfung sollte mit wirklichen Ticks durchgeführt werden. Überprüfen Sie den Screenshot für das Beispiel der Einstellungen.



