Experts

Arbitrage Synthetic - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3208
Avaliação:
(50)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Exemplo de EA comparando o EURGBP com um equivalente sintético e negociando na direção do atraso das cotações de acordo com a lógica original (arbitragem de uma perna). O atraso é calculado para cada um dos pares de moedas EURGBP, EURUSD, GBPUSD. 

input int spread=35;     // Spread deviations in points (between synthetic and base pair)

Para cada par, é dado um desvio nos pontos do seu equivalente sintético, bem como um atraso de tempo mínimo (quanto tempo o desvio foi mantido).

Como as corretoras modernas têm cotações rápidas e de alta qualidade, essa arbitragem simples tem baixa eficiência (ou zero) em condições reais. No entanto, a estratégia original pode servir como um exemplo para criar a sua própria e você pode experimentar.

O teste deve ser feito em ticks reais. Exemplo das configurações na captura de tela.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15708

