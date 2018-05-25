Exemplo de EA comparando o EURGBP com um equivalente sintético e negociando na direção do atraso das cotações de acordo com a lógica original (arbitragem de uma perna). O atraso é calculado para cada um dos pares de moedas EURGBP, EURUSD, GBPUSD.



input int spread= 35 ;

Para cada par, é dado um desvio nos pontos do seu equivalente sintético, bem como um atraso de tempo mínimo (quanto tempo o desvio foi mantido).

Como as corretoras modernas têm cotações rápidas e de alta qualidade, essa arbitragem simples tem baixa eficiência (ou zero) em condições reais. No entanto, a estratégia original pode servir como um exemplo para criar a sua própria e você pode experimentar.

O teste deve ser feito em ticks reais. Exemplo das configurações na captura de tela.







