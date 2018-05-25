Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Arbitrage Synthetic - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3208
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Exemplo de EA comparando o EURGBP com um equivalente sintético e negociando na direção do atraso das cotações de acordo com a lógica original (arbitragem de uma perna). O atraso é calculado para cada um dos pares de moedas EURGBP, EURUSD, GBPUSD.
input int spread=35; // Spread deviations in points (between synthetic and base pair)
Para cada par, é dado um desvio nos pontos do seu equivalente sintético, bem como um atraso de tempo mínimo (quanto tempo o desvio foi mantido).
Como as corretoras modernas têm cotações rápidas e de alta qualidade, essa arbitragem simples tem baixa eficiência (ou zero) em condições reais. No entanto, a estratégia original pode servir como um exemplo para criar a sua própria e você pode experimentar.
O teste deve ser feito em ticks reais. Exemplo das configurações na captura de tela.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15708
Vários osciladores Momentum, CCI, RSI, WPR, DeMarKer, RVI. Possui níveis automáticos que funcionam independente do ativo escolhido.SAR trading v2.0
Sinais de negociação a partir da comparação de dois indicador de tendência: iMA (Moving Average, MA) e Si iSAR (Parabolic SAR). O EA funciona na barra zero, sempre é aberta apenas uma posição. É utilizado o trailing.
Implementação MQL5 do Expert Advisor adaptativo UmnickTrade.Larry Conners RSI 2
Expert Advisor simples baseado na estratégia de Larry Conners RSI 2.