Arbitrage Synthetic - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
エキスパートアドバイザーの一例で、EURGBPをシンセティックな同等物と比較し、元のロジック（ワンレッグ裁定取引）に続いて相場の遅れの方向に取引します。遅延は、EURGBP、EURUSD、GBPUSDの各通貨ペアについて計算されます。
input int spread=35; // ポイント単位のスプレッドの偏差（シンセティックとベース部分間）
シンセティック対等物からのポイント単位の偏差および最小時間差（偏差がどのくらい続くか）は、各対ごとに設定されます。
今ブローカーは高品質かつ高速なクオーツを提供しているため、このシンプルなアービトラージは実際の状況では効率が低くなります（またはゼロ）。ただし、独自の戦略を作成する例として、元の戦略を使用することができます。
テストは実際のティックで実行する必要があります。設定例のスクリーンショットを確認してください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15708
