组合套利 - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
这个EA的一个例子是，比较 EURGBP 和它的对应组合交易品种在行情延迟方向上遵循原有的逻辑进行交易(单腿套利)。延迟是针对每个货币对来计算的: EURGBP, EURUSD, GBPUSD. 

input int spread=35;     // 点差偏移点数 (在基础货币对和组合货币对之间)

为每个货币对都设置距离组合货币对的偏移点数和最小时间延迟 (偏移持续的时间)，

现在经纪商提供了高质量和快速的报价，所以这种简单的套利在真实条件下成效很低（或者为0)，但是，这种最初的策略可以用做例子来创建您自己的策略，

测试应当在真实分时下进行，可以查看屏幕截图中的设置实例。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15708

