这个EA的一个例子是，比较 EURGBP 和它的对应组合交易品种在行情延迟方向上遵循原有的逻辑进行交易(单腿套利)。延迟是针对每个货币对来计算的: EURGBP, EURUSD, GBPUSD.
input int spread=35; // 点差偏移点数 (在基础货币对和组合货币对之间)
为每个货币对都设置距离组合货币对的偏移点数和最小时间延迟 (偏移持续的时间)，
现在经纪商提供了高质量和快速的报价，所以这种简单的套利在真实条件下成效很低（或者为0)，但是，这种最初的策略可以用做例子来创建您自己的策略，
测试应当在真实分时下进行，可以查看屏幕截图中的设置实例。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15708
著名和有用的 MACD 指标的一种变化，在MACD的计算中使用了 TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average), 并且对于 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 使用的是两条而不是一条。DSL - DEMA MACD
著名的 MACD 指标的一种变化，使用了 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算, 并且使用了两条 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。
一个基于 'EMAAngle' 和 '含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI' 指标的交易系统。Reversal
本指标显示了基于作者的‘Reversal(反转)’交易系统的交易信号。