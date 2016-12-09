Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Auto Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor experto Auto Trader ha sido diseñado para activar/desactivar el botón de Auto-comercio del terminal MetaTrader 5. A la hora necesaria StartHour y en el minuto necesario StartMinute, el asesor activa el botón de Auto-comercio, si está desactivado, y lo desactiva, si la hora es mayor a StopHour y StopMinute, además de cerrar todas las posiciones abiertas en el terminal en ese momento.
input int StartHour = 9; // Hora de comienzo del comercio input int StartMinute = 30; // Minuto de comienzo del comercio input int StopHour = 23; // Hora de finalización del comercio input int StopMinute = 30; // Minuto de finalización del comercio
Consejos:
- Se usa para activar y desactivar todos los asesores instalados en el terminal y para cerrar todas las posiciones.
