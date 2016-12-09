CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Auto Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5

El asesor experto Auto Trader ha sido diseñado para activar/desactivar el botón de Auto-comercio del terminal MetaTrader 5. A la hora necesaria StartHour y en el minuto necesario StartMinute, el asesor activa el botón de Auto-comercio, si está desactivado, y lo desactiva, si la hora es mayor a StopHour y StopMinute, además de cerrar todas las posiciones abiertas en el terminal en ese momento.


input int StartHour   = 9;   // Hora de comienzo del comercio
input int StartMinute = 30;  // Minuto de comienzo del comercio
input int StopHour    = 23;  // Hora de finalización del comercio
input int StopMinute  = 30;  // Minuto de finalización del comercio



Fig. 1. Asesor en el gráfico

Consejos:
  • Se usa para activar y desactivar todos los asesores instalados en el terminal y para cerrar todas las posiciones.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15679

