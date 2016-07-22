Participe de nossa página de fãs
Auto Trader - expert para MetaTrader 5
- 3922
O conselheiro de negociação Auto Trader está destinado para ativar/desativar o botão auto-trade do terminal MetaTrader 5. No momento preciso StartHour e StartMinute, o conselheiro ativa o botão auto-trade, si ele estiver pressionado, desativa-os, se o tempo é superior a StopHour e StopMinute, fecha todas as posições atuais no terminal.
Parâmetros:
input int StartHour = 9; // Hora de início da negociação input int StartMinute = 30; // Minuto de início da negociação input int StopHour = 23; // Hora final da negociação input int StopMinute = 30; // Minuto final da negociação
Fig.1. Conselheiro no gráfico
Dicas:
- Usado para ativar e desativar todos os conselheiros instalados no terminal, e fechar todas as posições.
