Experts

Auto Trader - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
3922
(31)
O conselheiro de negociação Auto Trader está destinado para ativar/desativar o botão auto-trade do terminal MetaTrader 5. No momento preciso StartHour e StartMinute, o conselheiro ativa o botão auto-trade, si ele estiver pressionado, desativa-os, se o tempo é superior a StopHour e StopMinute, fecha todas as posições atuais no terminal.


Parâmetros:

input int StartHour   = 9;   // Hora de início da negociação
input int StartMinute = 30;  // Minuto de início da negociação
input int StopHour    = 23;  // Hora final da negociação
input int StopMinute  = 30;  // Minuto final da negociação


Fig.1. Conselheiro no gráfico

Dicas:

  • Usado para ativar e desativar todos os conselheiros instalados no terminal, e fechar todas as posições.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15679

