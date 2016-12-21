無料でロボットをダウンロードする方法を見る
オートトレーダー
オートトレーダー エキスパートアドバイザーは、MetaTrader 5端末の自動売買ボタンを有効/無効にするために設計されています。EAはStartHour およびStartMinute で指定された時間に自動売買ボタンを有効にしStopHour とStopHourが過ぎると現在開いている端末上のすべてのポジションを決済します。
パラメータ：
input int StartHour = 9; // 取り引き開始の時間 input int StartMinute = 30; // 取り引き開始の分 input int StopHour = 23; // 取り引き終了の時間 input int StopMinute = 30; // 取り引き終了の分
図1 チャート上のEA
推奨：
- 端末内で実行されているすべてのエキスパートを有効または無効にしたり、すべてのポジションを決済するために使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15679
