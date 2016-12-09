Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorX2MA_Digit - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 766
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Media móvil universal que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Digit
Media móvil universal, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.Auto Trader
El asesor activa y desactiva el botón de "Auto-comercio" a una hora determinada y cierra todas las posiciones abiertas en la cuenta antes de que finalice el intervalo de tiempo indicado.
Media móvil universal que colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid
Media móvil universal que colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.