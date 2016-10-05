CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Auto Trader - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der EA Auto Trader ist für Aktivierung/Deaktivierung der Taste Auto-Handeln des Terminals MetaTrader 5 vorgesehen. In der richtigen Zeit StartHour und StartMinute aktiviert EA die Schalttaste Auto-Handeln, wenn sie gedrückt ist, und deaktiviert, wenn die Zeit länger ist als StopHour und StopMinute, und schließt in diesem Moment alle offenen Positionen im Terminal.


Parameter:

input int StartHour   = 9;   // Die Uhrzeit des Handelsanfangs
input int StartMinute = 30;  // Die Minute des Handelsanfangs
input int StopHour    = 23;  // Die Uhrzeit des Handelsendes
input int StopMinute  = 30;  // Die Minute des Handelsendes


in Abb.1. Der EA im Chart

Tipps:

  • Es wird für die Aktivierung und Deaktivierung aller gesetzten EAs im Terminal für die Schließung aller Positionen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15679

