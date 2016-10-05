und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Auto Trader - Experte für den MetaTrader 5
- 1976
Der EA Auto Trader ist für Aktivierung/Deaktivierung der Taste Auto-Handeln des Terminals MetaTrader 5 vorgesehen. In der richtigen Zeit StartHour und StartMinute aktiviert EA die Schalttaste Auto-Handeln, wenn sie gedrückt ist, und deaktiviert, wenn die Zeit länger ist als StopHour und StopMinute, und schließt in diesem Moment alle offenen Positionen im Terminal.
Parameter:
input int StartHour = 9; // Die Uhrzeit des Handelsanfangs input int StartMinute = 30; // Die Minute des Handelsanfangs input int StopHour = 23; // Die Uhrzeit des Handelsendes input int StopMinute = 30; // Die Minute des Handelsendes
in Abb.1. Der EA im Chart
Tipps:
- Es wird für die Aktivierung und Deaktivierung aller gesetzten EAs im Terminal für die Schließung aller Positionen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15679
