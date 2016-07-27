此 自动交易员 EA 设计用于启用/禁用 MT5 终端的 自动交易 按钮。在 StartHour 和 StartMinute 内指定的时间, EA 启用 自动交易 按钮, 若时间大于 StopHour 和 StopMinute 内的数值, 则禁用它, 并将终端内当前已开仓位平仓。





参数:

input int StartHour = 9 ; input int StartMinute = 30 ; input int StopHour = 23 ; input int StopMinute = 30 ;





图例.1. 图表上的 EA

推荐: