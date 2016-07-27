请观看如何免费下载自动交易
此 自动交易员 EA 设计用于启用/禁用 MT5 终端的 自动交易 按钮。在 StartHour 和 StartMinute 内指定的时间, EA 启用 自动交易 按钮, 若时间大于 StopHour 和 StopMinute 内的数值, 则禁用它, 并将终端内当前已开仓位平仓。
参数:
input int StartHour = 9; // 交易开始时段 input int StartMinute = 30; // 交易开始分钟 input int StopHour = 23; // 交易结束时段 input int StopMinute = 30; // 交易时段分钟
图例.1. 图表上的 EA
推荐:
- 用于启用和禁用终端内的所有 EA, 并将所有仓位平仓。
