代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

自动交易员 - MetaTrader 5EA

Andrey Kornishkin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2997
等级:
(31)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

自动交易员 EA 设计用于启用/禁用 MT5 终端的 自动交易 按钮。在 StartHourStartMinute 内指定的时间, EA 启用 自动交易 按钮, 若时间大于 StopHourStopMinute 内的数值, 则禁用它, 并将终端内当前已开仓位平仓。


参数:

input int StartHour   = 9;   // 交易开始时段
input int StartMinute = 30;  // 交易开始分钟
input int StopHour    = 23;  // 交易结束时段
input int StopMinute  = 30;  // 交易时段分钟


图例.1. 图表上的 EA

推荐:

  • 用于启用和禁用终端内的所有 EA, 并将所有仓位平仓。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15679

ExMassV2_HTF ExMassV2_HTF

指标 ExMassV2 在输入参数中有时间帧选项。

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

指标 ExVolV2 在输入参数中有时间帧选项。

ColorX2MA_Cloud ColorX2MA_Cloud

通用移动均线, 并以图表的彩色背景填充。移动均线本身用作彩色分隔线。

ColorX2MA_Digit ColorX2MA_Digit

通用移动均线将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。