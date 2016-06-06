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Auto Trader - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Andrey Kornishkin

Andrey Kornishkin

5 (2)
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/AM2
6 продуктов 1 статья 21 код 23 темы 249 комментариев
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Просмотров:
4353
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговый советник Auto Trader предназначен для включения/выключения кнопки Авто-торговля терминала MetaTrader 5. В необходимое время StartHour и StartMinute советник включит кнопку Авто-торговля, если она отжата, и выключит, если время больше StopHour и StopMinute, и закроет все открытые на этот момент позиции в терминале.


Параметры:

input int StartHour   = 9;   // Час начала торговли
input int StartMinute = 30;  // Минута начала торговли
input int StopHour    = 23;  // Час окончания торговли
input int StopMinute  = 30;  // Минута окончания торговли


Рис.1. Советник на графике

Советы:

  • Используется для включения и отключения всех установленных в терминале советников и закрытия всех позиций.
ExMassV2_HTF ExMassV2_HTF

Индикатор ExMassV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExVolV2_HTF ExVolV2_HTF

Индикатор ExVolV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorX2MA_Cloud ColorX2MA_Cloud

Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сама скользящая средняя.

ColorX2MA_Digit ColorX2MA_Digit

Универсальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.