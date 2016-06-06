Торговый советник Auto Trader предназначен для включения/выключения кнопки Авто-торговля терминала MetaTrader 5. В необходимое время StartHour и StartMinute советник включит кнопку Авто-торговля, если она отжата, и выключит, если время больше StopHour и StopMinute, и закроет все открытые на этот момент позиции в терминале.





Параметры:

input int StartHour = 9 ; input int StartMinute = 30 ; input int StopHour = 23 ; input int StopMinute = 30 ;





Рис.1. Советник на графике

Советы: