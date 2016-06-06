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Auto Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Торговый советник Auto Trader предназначен для включения/выключения кнопки Авто-торговля терминала MetaTrader 5. В необходимое время StartHour и StartMinute советник включит кнопку Авто-торговля, если она отжата, и выключит, если время больше StopHour и StopMinute, и закроет все открытые на этот момент позиции в терминале.
Параметры:
input int StartHour = 9; // Час начала торговли input int StartMinute = 30; // Минута начала торговли input int StopHour = 23; // Час окончания торговли input int StopMinute = 30; // Минута окончания торговли
Рис.1. Советник на графике
Советы:
- Используется для включения и отключения всех установленных в терминале советников и закрытия всех позиций.
Индикатор ExMassV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ExVolV2_HTF
Индикатор ExVolV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сама скользящая средняя.ColorX2MA_Digit
Универсальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.