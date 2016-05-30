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T3Taotra_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора T3Taotra.mq5.
Рис.1. Индикатор T3Taotra_HTF
TSICloud
Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.PriceChannel_Stop_HTF
Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
PriceChannel_Stop_Digit
Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Exp_TSICloud
Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud.