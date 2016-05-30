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Индикаторы

T3Taotra_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1834
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора T3Taotra.mq5.

Рис.1. Индикатор T3Taotra_HTF

Рис.1. Индикатор T3Taotra_HTF

TSICloud TSICloud

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Exp_TSICloud Exp_TSICloud

Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud.