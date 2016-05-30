Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.

Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Эксперт Exp_TSICloud построен на основе изменения цвета индикатора TSICloud.