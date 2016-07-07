振荡器基于两条相关但时间帧不同的平滑动量指标形成云图。

PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。

这款 Exp_TSICloud 智能交易系统基于 TSICloud 指标的颜色变化。