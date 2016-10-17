CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

T3Taotra_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator T3Taotra mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator T3Taotra.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator T3Taotra_HTF

TSICloud TSICloud

Der Oszillator, der in Form einer Wolke ist, der auch auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen den beiden gleitenden Momentums mit verschiedenen Perioden gebaut wurde.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Der Indikator PriceChannel_Stop mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

Der Indikator PriceChannel_Stop mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.

Exp_TSICloud Exp_TSICloud

Der Experte Exp_TSICloud wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators TSICloud gebaut.