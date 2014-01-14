CodeBaseSecciones
T3Taotra - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
1214
(19)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
t3taotra.mq5 (10.45 KB) ver
Tim Tillson

Este elegante abanico basado en las cinco medias móviles T3 es muy parecido al Alligator de Bill Williams y se utiliza para el análisis del mercado de manera similar.

El indicador utiliza la clase CT3 de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 13.07.2006.

  • La biblioteca smoothalgorithms.mqh debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include.
  • El indicador t3taotra.mq5 debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.

T3Taotra

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/425

