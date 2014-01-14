Autor original:

Tim Tillson

Este elegante abanico basado en las cinco medias móviles T3 es muy parecido al Alligator de Bill Williams y se utiliza para el análisis del mercado de manera similar.

El indicador utiliza la clase CT3 de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 13.07.2006.