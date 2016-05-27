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Exp_ROC2_VG - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:
input bool Invert=false; //Торговля против тренда
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ROC2_VG.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes_Digit_Grid
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TSICloud
Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.