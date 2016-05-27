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Exp_ROC2_VG - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1884
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ROC2_VG.mq5 (7.57 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:

input bool       Invert=false;          //Торговля против тренда

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ROC2_VG.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ROC2_VG_HTF ROC2_VG_HTF

Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSICloud TSICloud

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.