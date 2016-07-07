这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 ROC2_VG 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。EA 的功能可以逆势交易:

input bool Invert= false ;

此 EA 需要编译的指标文件 ROC2_VG.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表上的交易样本

测试结果 从 2015 品种 EURAUD H4: