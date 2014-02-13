想法十分简单。如果当前柱线的最高价高于前柱线, 并且当前柱线收盘价低于前柱线, 可认为是向上假突破。相应地, 如果当前柱线的最低价低于前柱线, 并且当前柱线收盘价高于前柱线, 可认为是向下假突破。

有种情形, 在一根柱线有两个假突破 - 如果柱线相对前根柱线外超, 但收盘价在前柱线范围之内。该指标显示:

向上假突破数量 (蓝线)。

向下假突破数量 (红线)。

总计假突破数量 (橙色线)。

其实质是, 如果, 例如, 在过去的五条柱线有 3 (或更多) 假突破, 那么, 下一个高或低 (之前柱线) 突破则很有可能是真的。



推荐: