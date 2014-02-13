请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
想法十分简单。如果当前柱线的最高价高于前柱线, 并且当前柱线收盘价低于前柱线, 可认为是向上假突破。相应地, 如果当前柱线的最低价低于前柱线, 并且当前柱线收盘价高于前柱线, 可认为是向下假突破。
有种情形, 在一根柱线有两个假突破 - 如果柱线相对前根柱线外超, 但收盘价在前柱线范围之内。该指标显示:
- 向上假突破数量 (蓝线)。
- 向下假突破数量 (红线)。
- 总计假突破数量 (橙色线)。
其实质是, 如果, 例如, 在过去的五条柱线有 3 (或更多) 假突破, 那么, 下一个高或低 (之前柱线) 突破则很有可能是真的。
推荐:
- 建议不要在低于 Н4 周期中使用。
- 指标未指明潜在的突破, 所以我们需要结合前根柱线的极值放置上/下挂单, 也可以结合趋势指标并放置趋势方向上的挂单。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1562
狭窄范围信号
该狭窄范围指标定义市场处于 "压缩" 状态的时刻, 即是说将来会突破这边或那边。IncGUI_BitPicA
一个 CBitPic 类的升级版本, 可以控制绘图的透明度
MinPriceChange
价格变化最小合计指标, 在横盘走势之后, 潜在的双边突破之前形成信号。对象模拟器
对象工作功能模拟器。它可以在图表中看到测试对象