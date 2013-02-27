CodeBaseРазделы
False Breakouts Counter - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
5418
(21)
Идея довольно проста: если high текущего бара выше high предыдущего бара, а close текущего бара ниже high предыдущего бара - считаем это ложным пробоем вверх. Соответственно, если low текущего бара ниже low предыдущего бара, а close текущего бара выше low предыдущего бара - имеем ложный пробой вниз.

Возможны ситуации, когда на одном баре будут два ложных брейкаута - если бар является внешним по отношению к предыдущему, а его закрытие находится в пределах ренжа предыдущего бара. Индикатор показывает:

  • количество ложных пробоев вверх (синяя линия).
  • количество ложных пробоев вниз (красная линия).
  • суммарное количество ложных пробоев (оранжевая линия).

Суть заключается в том, что если, например, на последних пяти барах было 3 (и более) ложных пробоев, то, скорее всего, последующий пробой high или low (предыдущего бара) будет истинным.

False Breakouts Counter


Советы:

  • рекомендую использовать на фреймах не ниже Н4.
  • поскольку индикатор не указывает направление потенциального пробоя то можно использовать либо в сочетании со стоповыми ордерами под/над эксремумами предыдущего бара, либо в сочетании с трендовым индикатором и ставить стоп-ордер на пробой только в направлении тренда.
VSI VSI

Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

Индикатор наименьшего диапазона определяет моменты, когда рынок находится в "сжатом" состоянии, что говорит о предстоящем пробое в ту или иную сторону.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Этот индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда.

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Обновленная версия класса CBitPic с возможностью управления прозрачностью рисования