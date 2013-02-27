Ставь лайки и следи за новостями
False Breakouts Counter - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
5418
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея довольно проста: если high текущего бара выше high предыдущего бара, а close текущего бара ниже high предыдущего бара - считаем это ложным пробоем вверх. Соответственно, если low текущего бара ниже low предыдущего бара, а close текущего бара выше low предыдущего бара - имеем ложный пробой вниз.
Возможны ситуации, когда на одном баре будут два ложных брейкаута - если бар является внешним по отношению к предыдущему, а его закрытие находится в пределах ренжа предыдущего бара. Индикатор показывает:
- количество ложных пробоев вверх (синяя линия).
- количество ложных пробоев вниз (красная линия).
- суммарное количество ложных пробоев (оранжевая линия).
Суть заключается в том, что если, например, на последних пяти барах было 3 (и более) ложных пробоев, то, скорее всего, последующий пробой high или low (предыдущего бара) будет истинным.
Советы:
- рекомендую использовать на фреймах не ниже Н4.
- поскольку индикатор не указывает направление потенциального пробоя то можно использовать либо в сочетании со стоповыми ордерами под/над эксремумами предыдущего бара, либо в сочетании с трендовым индикатором и ставить стоп-ордер на пробой только в направлении тренда.
