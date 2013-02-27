False Breakouts Counter

Идея довольно проста: если high текущего бара выше high предыдущего бара, а close текущего бара ниже high предыдущего бара - считаем это ложным пробоем вверх. Соответственно, если low текущего бара ниже low предыдущего бара, а close текущего бара выше low предыдущего бара - имеем ложный пробой вниз.

Возможны ситуации, когда на одном баре будут два ложных брейкаута - если бар является внешним по отношению к предыдущему, а его закрытие находится в пределах ренжа предыдущего бара. Индикатор показывает:

количество ложных пробоев вверх (синяя линия).

количество ложных пробоев вниз (красная линия).

суммарное количество ложных пробоев (оранжевая линия).

Суть заключается в том, что если, например, на последних пяти барах было 3 (и более) ложных пробоев, то, скорее всего, последующий пробой high или low (предыдущего бара) будет истинным.



Советы: