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Q2MA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Q2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Q2MA.mq5.
Рис.1. Индикатор Q2MA_HTF
M2_MA
Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.MaChannel
Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде.
Exp_Q2MA
Эксперт Exp_Q2MA построен на основе изменения цвета индикатора Q2MA.Exp_MaChannel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MaChannel.