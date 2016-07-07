代码库部分
AsymmetricStochNR_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
914
等级:
(20)
已发布:
已更新:
AsymmetricStochNR_Cloud 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 AsymmetricStochNR_Cloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15583

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

非对称随机振荡器以彩色云图形式实现。

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 CCI_Woodies 指标的颜色变化。

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

信号量指标, 使用彩色云图形式实现的非对称随机振荡器。

Q2MA Q2MA

一款简单的趋势指标, 基于两条移动均线形成的彩色云图。