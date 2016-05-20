Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies.

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака.

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде.