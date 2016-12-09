Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Directed_Movement_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 758
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Directed_Movement con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Directed_Movement.mq5.
Fig. 1. Indicador Directed_Movement_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15573
El experto Exp_VWAP_Close está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil VWAP_Close.InstTrend
Indicador de tendencia, representado en forma de nube de color.
Indicador InstTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Directed_Movement
El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador Directed_Movement.