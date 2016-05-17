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InstTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
John F. Ehlers
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.
Рис.1. Индикатор InstTrend
Exp_VWAP_Close
Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close.ZZ_Color
Простой и экономичный к ресурсам компьютера ЗигЗаг.
Directed_Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.Directed_Movement_HTF
Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.