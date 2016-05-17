CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

InstTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2166
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

John F. Ehlers

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Рис.1. Индикатор InstTrend

Рис.1. Индикатор InstTrend

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close.

ZZ_Color ZZ_Color

Простой и экономичный к ресурсам компьютера ЗигЗаг.

Directed_Movement Directed_Movement

Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.