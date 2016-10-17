CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

InstTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
847
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

John F. Ehlers

Der Trend-Indikator, der in Form von einer farbigen Wolke gemacht wurde.

in Abb.1. Der Indikator InstTrend

in Abb.1. Der Indikator InstTrend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15566

ZZ_Color ZZ_Color

Der einfache und rationelle für die PC-Ressourcen Zick-Zack.

Directed_Movement Directed_Movement

Der zweimal glättende Indikator RSI in Form von einer farbigen Wolke.

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Der Experte Exp_VWAP_Close wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes VWAP_Close gebaut.

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

Der Indikator Directed_Movement mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.