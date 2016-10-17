Der zweimal glättende Indikator RSI in Form von einer farbigen Wolke.

Der einfache und rationelle für die PC-Ressourcen Zick-Zack.

Der Experte Exp_VWAP_Close wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes VWAP_Close gebaut.

Der Indikator Directed_Movement mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.