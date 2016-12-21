Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DarvasBoxesCloud - indicador para MetaTrader 5
Indicador DarvasBoxes, que colorea el fondo del canal.
Fig. 1. Indicador DarvasBoxesCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15524
Indicador XTRIX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XTRIX de las series temporales de precio correspondientes.Exp_XDPOCandle
Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPOCandle.
Indicador DarvasBoxes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.DarvasBoxesCloud_HTF
Indicador DarvasBoxesCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.