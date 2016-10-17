CodeBaseKategorien
Indikatoren

DarvasBoxesCloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
736
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

MetaQuotes

Der Indikator DarvasBoxes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren.

in Abb.1. Der Indikator DarvasBoxesCloud

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15524

XTRIXCandle XTRIXCandle

Der Indikator XTRIX in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators XTRIX.

Exp_XDPOCandle Exp_XDPOCandle

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators XDPOCandle gebaut wurde.

DarvasBoxesCloud_Digit_Grid DarvasBoxesCloud_Digit_Grid

Der Indikator DarvasBoxes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden und die Preisreihe aus diesen abgerundeten Werten.

VWAP_Close VWAP_Close

Der Indikator VWAP_Close für die Bestimmung der Liquidität-Punkte, den durchschnittlichen Preis Close, der nach Volumen gewichtet wurde.