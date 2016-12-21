Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XTRIXCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 747
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XTRIX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XTRIX de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XTRIXCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15514
Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPOCandle.ColorXTRIX_Histogram_HTF
Indicador ColorXTRIX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador DarvasBoxes, que colorea el fondo del canal.DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Indicador DarvasBoxes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.