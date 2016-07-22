コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DarvasBoxesCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
824
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MetaQuotes

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes指標。

図1　DarvasBoxesCloud

図1　DarvasBoxesCloud

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15524

