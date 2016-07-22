無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DarvasBoxesCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 824
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MetaQuotes
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes指標。
図1 DarvasBoxesCloud
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15524
XTRIXCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたXTRIX指標。ローソク足は、XTRIX指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。Exp_XDPOCandle
XDPOCandle指標のシグナルに基づいた取引システム。
DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つDarvasBoxes指標。VWAP_Close
流動点および数量で加重された平均終値を定義するVWAP_Close指標。