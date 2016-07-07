指标 XTRIX 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 XTRIX 指标算法处理之后的结果。

DarvasBoxes 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数, 这些截取的数值就是价格网格。

指标 DarvasBoxesCloud 在输入参数中有时间帧选项。