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DarvasBoxesCloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.
Рис.1. Индикатор DarvasBoxesCloud
DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.Exp_XDPOCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPOCandle.
VWAP_Close
Индикатор VWAP_Close для определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.trend_arrows
Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.