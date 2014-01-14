Este inidcador utiliza el la técnica de clustering Vecinos Cercanos, también llamada k-NN, para encontrar el patrón más similar en la historia en el historial y utilizar los precios pasados como predicciones del patrón actual para los precios futuros.

Este indicador halla el vecino más cercano utilizando un coeficiente de correlación ponderado, en el cual los precios más cercanos tienen mayor precio. El peso disminuye linealmente desde los precios más nuevos a los más antiguos dentro de un patrón.