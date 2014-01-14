Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMAAngle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1115
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
jpkfox & MrPip
Descripcion:
Indicador de tendencia interesante elaborado sobre la base de la media móvil simple.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMAAngle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1549
Este inidcador utiliza el la técnica de clustering Vecinos Cercanos, también llamada k-NN, para encontrar el patrón más similar en la historia en el historial y utilizar los precios pasados como predicciones del patrón actual para los precios futuros.Predicción del precio usando el vecino más cercano, encontrado mediante un coeficiente de correlación ponderado
Este indicador halla el vecino más cercano utilizando un coeficiente de correlación ponderado, en el cual los precios más cercanos tienen mayor precio. El peso disminuye linealmente desde los precios más nuevos a los más antiguos dentro de un patrón.
Indicador de tendencia con algoritmos sencillos de suavizado.Extrapolación del precio mediante Fourier
Este indicador ajusta un modelo trigonométrico a los precios y los extrapola hacia el futuro.