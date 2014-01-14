CodeBaseSecciones
Indicadores

EMAAngle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1115
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
emaangle.mq5 (8.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

jpkfox & MrPip

Descripcion:

Indicador de tendencia interesante elaborado sobre la base de la media móvil simple.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.10.2007.

Fig.1 Indicador EMAAngle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1549

