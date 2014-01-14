CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iS7N_TREND_1 - indicador para MetaTrader 5

Николай | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1479
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
is7n_trend_1.mq5 (7.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de tendencia con algoritmos sencillos de suavizado. Basado en el indicador trend.mq4 con algunas modificaciones.

Tiene un solo parámetro - period (use period=24 para EURUSD).

iTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/132

EMAAngle EMAAngle

Indicador de tendencia interesante elaborado sobre la base de la media móvil simple

Predicción del precio mediante el método de los vecinos más cercanos Predicción del precio mediante el método de los vecinos más cercanos

Este inidcador utiliza el la técnica de clustering Vecinos Cercanos, también llamada k-NN, para encontrar el patrón más similar en la historia en el historial y utilizar los precios pasados como predicciones del patrón actual para los precios futuros.

Extrapolación del precio mediante Fourier Extrapolación del precio mediante Fourier

Este indicador ajusta un modelo trigonométrico a los precios y los extrapola hacia el futuro.

Extrapolación del precio AR Extrapolación del precio AR

Este indicador utiliza un modelo autoregresivo para extrapolar los precios