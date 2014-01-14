Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iS7N_TREND_1 - indicador para MetaTrader 5
Indicador de tendencia con algoritmos sencillos de suavizado. Basado en el indicador trend.mq4 con algunas modificaciones.
Tiene un solo parámetro - period (use period=24 para EURUSD).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/132
Indicador de tendencia interesante elaborado sobre la base de la media móvil simplePredicción del precio mediante el método de los vecinos más cercanos
Este inidcador utiliza el la técnica de clustering Vecinos Cercanos, también llamada k-NN, para encontrar el patrón más similar en la historia en el historial y utilizar los precios pasados como predicciones del patrón actual para los precios futuros.
Este indicador ajusta un modelo trigonométrico a los precios y los extrapola hacia el futuro.Extrapolación del precio AR
Este indicador utiliza un modelo autoregresivo para extrapolar los precios