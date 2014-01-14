El algoritmo k-vecinos cercanos(k-NN) busca en el pasado k patrones (vecinos) que sean más parecidos al patrón actual y calcula los precios futuros basados en la votación ponderada de dichos vecinos. El indicador actual encuentra solamente un vecino cercano. Por tanto, en esencia, es un algoritmo 1-NN. Usa el coeficiente de correlación de Pearson entre el patrón actual y todos los patrones pasados como la medida de la distancia entre los mismos.

El indicador tiene los siguientes parámetros de entrada:

Npast - número de barras del pasado en un patrón;

Nfut -número de barras del futuro en un patrón (debe ser < Npast).

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul muestra los precios pasados del vecino más cercano y la curva roja indica el precio futuro correpondiente a dicho patrón. El vecino más cercano es escalado de acuerdo con el ángulo de regresión lineal entre dicho patrón y el patrón actual. El indicador, también imprime la información sobre la fecha de inicio del vecino más cercano y el coeficiente de correlación con el patrón actual. Por ejemplo,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): El vecino más cercano se produjo el 2003.08.26 23:00:00 y su correlación con el patrón actual es de 0.9432442047577905;

Imagen:







