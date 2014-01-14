CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Predicción del precio mediante el método de los vecinos más cercanos - indicador para MetaTrader 5

gpwr | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Vladimir
Visualizaciones:
2425
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El algoritmo k-vecinos cercanos(k-NN) busca en el pasado k patrones (vecinos) que sean más parecidos al patrón actual y calcula los precios futuros basados en la votación ponderada de dichos vecinos. El indicador actual encuentra solamente un vecino cercano. Por tanto, en esencia, es un algoritmo 1-NN. Usa el coeficiente de correlación de Pearson entre el patrón actual y todos los patrones pasados como la medida de la distancia entre los mismos.

El indicador tiene los siguientes parámetros de entrada:

  • Npast - número de barras del pasado en un patrón;
  • Nfut -número de barras del futuro en un patrón (debe ser < Npast).

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul muestra los precios pasados del vecino más cercano y la curva roja indica el precio futuro correpondiente a dicho patrón. El vecino más cercano es escalado de acuerdo con el ángulo de regresión lineal entre dicho patrón y el patrón actual. El indicador, también imprime la información sobre la fecha de inicio del vecino más cercano y el coeficiente de correlación con el patrón actual. Por ejemplo,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): El vecino más cercano se produjo el 2003.08.26 23:00:00 y su correlación con el patrón actual es de 0.9432442047577905;

Imagen:

Predicción del precio mediante vecinos cercanos

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/133

Predicción del precio usando el vecino más cercano, encontrado mediante un coeficiente de correlación ponderado Predicción del precio usando el vecino más cercano, encontrado mediante un coeficiente de correlación ponderado

Este indicador halla el vecino más cercano utilizando un coeficiente de correlación ponderado, en el cual los precios más cercanos tienen mayor precio. El peso disminuye linealmente desde los precios más nuevos a los más antiguos dentro de un patrón.

BB 3sigma BB 3sigma

Bandas de Bollinger +-3sigma. Es posible modificar el periodo y la proporción sigma (Un tamaño adecuado de la desviación está entre 0.5~1.0)

EMAAngle EMAAngle

Indicador de tendencia interesante elaborado sobre la base de la media móvil simple

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Indicador de tendencia con algoritmos sencillos de suavizado.