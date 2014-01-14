Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Extrapolación del precio mediante Fourier - indicador para MetaTrader 5
Vladimir
- 3070
Un modelo multi-armónico (o multi-tono) de una serie de precios x[i], i=1..n, se define por:
x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )
donde:
- x[i] - precio del pasado en la barra i, en total hay n precios pasados;
- m - desplazamiento;
- a[h] y b[h] - coeficientes de escala de los armónicos;
- w[h] - frequencia de un armónico;
- h - número del armónico;
- H - número total de armónicos ajustados.
Ajustar en este modelo significa encontrar valores de m, a[h], b[h], y w[h] que proporcionen los valores modelados más cercanos a los valores reales. La parte más difícil al ajustar un modelo trigonométrico es hallar las frecuencias de los armónicos w[h]. En el caso de una serie de Fourier, dichas frecuencias se establecen en 2*pi*h/n. Pero, la extrapolación mediante series de Fourier consiste simplemente en repetir n precios del pasado en el futuro.
Este indicador usa el algoritmo de Quinn-Fernandes para encontrar la frecuencia de los armónicos. Ajusta los armónicos de las series trigonométricas uno a uno hasta que se llega al número total de armónicos indicado H. Después de ajustar un nuevo armónico, el algoritmo calcula el residuo entre el modelo actualizado y los valores reales, ajustando un nuevo armónico al residuo.
El indicador tiene los siguientes parámetros de entrada:
- Npast - número de barras del pasado, utilizadas para ajustar las series trigonométricas;
- Nfut - número de barras a predecir en el futuro;
- Nharm - número total de armónicos en el modelo;
- FreqTOL - tolerancia en el cálculo de las frecuencias.
El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa los valores del pasado modelados y la curva roja los valores modelados del futuro.
