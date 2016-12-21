CodeBaseSecciones
XDPOCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
844
(13)
Indicador XDPO en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XDPO de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador XDPOCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15481

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Indicador Canal Donchian con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Indicador Canal Donchian, que colorea el fondo del canal.

DonchianChannelsCloud_HTF DonchianChannelsCloud_HTF

Indicador DonchianChannelsCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XTRIX_HTF XTRIX_HTF

Indicador XTRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.