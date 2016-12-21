Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XDPOCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador XDPO en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XDPO de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XDPOCandle
