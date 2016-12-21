Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DonchianChannelsCloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 823
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Indicador Canal Donchian, que colorea el fondo del canal.
Fig. 1. Indicador DonchianChannelsCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15479
ColorXTRIX_Histogram
Indicador TRIX en forma de histograma de color, con posibilidad de sustituir el algoritmo de promediaciónXTRIX
Indicador TRIX con posibilidad de sustituir el algoritmo de promediación
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
Indicador Canal Donchian con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.XDPOCandle
Indicador XDPO en forma de vela.