DonchianChannelsCloud - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Indicador Canal Donchian, que colorea el fondo del canal.


Fig. 1. Indicador DonchianChannelsCloud

Fig. 1. Indicador DonchianChannelsCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15479

