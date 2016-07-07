请观看如何免费下载自动交易
指标 XDPO 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 XDPO 指标算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. XDPOCandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15481
