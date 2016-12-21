Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
906
-
Luis Guilherme Damiani
Indicador Canal Donchian con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo:
Fig. 1. Indicador DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15480
