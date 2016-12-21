Luis Guilherme Damiani





Indicador Canal Donchian con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=3; :





Fig. 1. Indicador DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

